Nel marzo del 2022 le vendite di auto per passeggeri dell'Unione Europea sono *diminuite del 20,5%* rispetto al marzo 2021 ponendosi a 844.187 unità. Lo evidenziano gli ultimi dati dell'associazione europea di costruttori di automobili *Acea *che segnala persistenti interruzioni nelle catene di approvvigionamento esacerbate dall'invasione russa dell'Ucraina. Negative le performance dei maggiori mercati nazionali. Molto male l'Italia (-29,7% a 119.497 vetture) e la Francia (-19,5% a 147.078 unità), mentre la Germania registra una flessione del 17,5% a 241.330 veicoli e la Spagna un calo del 30,2% a 59.920 auto. Il mercato automotive del Regno Unito segna un calo del 14,3% a marzo a 243.479 unità, ma fuori del perimetro delle 844.187 unità conteggiate in Europa. La classifica di vendite per gruppo automobilistico vede a marzo un calo dell'24,3% delle immatricolazioni di *Volkswagen *(84.854 unità). Segue *Stellantis *con un -32,9% a 168.421 unità. Nel suo perimetro Peugeot cede il 34,4% e Fiat il 37,2% (33.266 unità); male anche Citroen (-30,9%) e Opel/Vauxhall (-32,2%). *Renault *segna un calo delle immatricolazioni del 14,1% a 84.882 unità. In controtendenza *Hyundai *registra invece un incremento delle immatricolazioni dello 0,5% (76.516 unità) mentre *Toyota *perde un 12,2% (53.835 unità). *BMW *perde il 20,5% a 56.397 unità. Male anche *Mercedes-Benz *(-13,6%) e *Ford *(-16,1%). (GD - www.ftaonline.com)

