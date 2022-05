Autodesk ha comunicato giovedì dopo la chiusura di Wall Street risultati relativi al primo trimestre segnati un eps rettificato di 1,43 dollari su ricavi in crescita del 18% annuo a 1,17 miliardi. Il consensus di Investing.com era invece per 1,35 dollari e 1,15 miliardi rispettivamente. Lo sviluppatore californiano di software ha peggiorato la guidance d'esercizio, dichiarando di attendersi ricavi compresi tra 4,96 e 5,06 miliardi di dollari, contro precedenti stime di 5,02-5,12 miliardi e i 5,04 miliardi del consensus di Reuters. Autodesk, dopo avere chiuso in rialzo del 2,73% giovedì al Nasdaq, scambiava in progresso di quasi il 2% nel mercato esteso.

(RR - www.ftaonline.com)