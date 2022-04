Il primo format con servizio al tavolo in autostrada a firma Autogrill.

Autogrill, leader nella ristorazione per chi viaggia, lancia AMORE "Do Eat Better", il nuovo concept di cucina fast casual all'italiana e il primo format con servizio al tavolo in autostrada con un brand di Autogrill, una novità nel panorama della ristorazione on the road.

Inaugurato oggi nei locali del punto vendita di Montepulciano Est, sulla A1, AMORE aprirà presto anche nel punto vendita di Badia Al Pino (AR).

"Autogrill, che da sempre dedica una attenta analisi alle tendenze del settore e una profonda attenzione alle esigenze dei propri clienti, prosegue il proprio percorso di sviluppo e di innovazione, ideando un nuovo concept pensato per soddisfare al meglio i bisogni di chi viaggia", ha dichiarato Andrea Cipolloni, CEO Europe – Italy di Autogrill. "Con il lancio di AMORE e l'introduzione della formula del servizio al tavolo, intendiamo rispondere alle nuove richieste dei clienti che sono sempre più attenti al proprio benessere e all'autenticità del prodotto e dell'esperienza di sosta".

AMORE è il primo ristorante con servizio al tavolo in autostrada con un brand di Autogrill, caratterizzato da uno spiccato stile italiano, dalle ricette all'atmosfera: un ambiente informale ma curato, un servizio rilassato e accogliente, e una selezione di piatti e ricette regionali pensate da grandi chef e realizzate con ingredienti premium per soddisfare il palato di ogni cliente.

Ogni elemento del concept - dagli arredi alle stoviglie – mira a valorizzare gli aspetti peculiari della cucina e del design delle regioni del Nord, Centro e Sud, accompagnando i clienti che sostano in Autogrill in un viaggio attraverso l'Italia, alla scoperta di atmosfere e sapori che raccontano i luoghi, la cultura, le tradizioni e il sapere gastronomico della Penisola.

Il layout dei locali è curato nel dettaglio per rappresentare tre ambientazioni che raccontano la varietà del nostro Paese: se la sala "Nord", ispirata alla città di Milano, è infatti caratterizzata da elementi che richiamano la moda e il design, la sala tavoli "Centro" richiama invece la storia, l'arte e la tradizione delle trattorie toscane e romane, mentre nella sala "Sud" dominano l'allegria e i colori delle regioni meridionali.

L'offerta gastronomica

Dai piatti abbondanti della tradizione a quelli più light e genuini, AMORE va incontro alle esigenze di tutti i viaggiatori, sia coloro che viaggiano per lavoro, sia chi lo fa per piacere, dalle famiglie ai gruppi di amici.

La proposta gastronomica è varia e sfiziosa: tradizioni regionali e contaminazioni internazionali si fondono in menù golosi e personalizzabili, firmati da alcuni tra i più grandi chef italiani, già da tempo coinvolti in importanti collaborazioni con Autogrill: Andrea Ribaldone, il maestro della pasta, Renato Bosco, il "pizzaricercatore", Simone Salvini, per i piatti green e vegani, Luca Montersino e Sal De Riso, con la loro pasticceria d'autore.

Vera protagonista della proposta gastronomica di AMORE è infatti la cucina italiana, interpretata nel suo continuo divenire in un viaggio attraverso l'Italia di oggi: dagli antipasti caldi e freddi dei menù Sfiziosiamo e Golosiamo, con gli affettati e i fritti della tradizione, si passa poi ai primi piatti gourmet firmati dallo chef Andrea Ribaldone, con le mezze maniche alla carbonara, le tagliatelle alla bolognese e il risotto alla milanese della tradizione reinterpretati con materie prime d'eccellenza.

Tra i secondi, oltre alle tipiche pietanze come la cotoletta alla milanese e il tonno scottato, spiccano le proposte per i clienti più attenti al benessere: le insalatone ricche e gustose e il WOW Burger vegano, firmato dallo Chef Simone Salvini. Ampia scelta anche per chi preferisce la pizza: Renato Bosco firma la sua "pizza contemporanea" caratterizzata dall'impasto genuino, digeribile, gustoso, e dai due formati "Doppiocrunch®" o "La Tonda".

Con il menù "Ultimo Bacio" si arriva ai dolci: l'irresistibile Babà dello Chef Sal De Riso e il tiramisù e la frolla alle mele con gelato dello Chef Luca Montersino sono classici irresistibili con cui i viaggiatori possono coronare la propria sosta on the road.

