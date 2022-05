Il Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (Milan: AGL IM) ha esaminato e approvato in data odierna i dati dei ricavi consolidati dei primi quattro mesi al 30 aprile 2022.

Performance dei primi quattro mesi 2022

Ricavi pari a €1.037,4m (€530,7m nello stesso periodo del 2021), in crescita del +87,3% a cambi costanti (+95,5% a cambi correnti )

? Performance trainata dal buon andamento del traffico in Nord America e Italia (con ricavi rispettivamente in crescita del +97,9% e del +40,1% a cambi costanti rispetto al 2021) e dai primi segnali di ripresa del traffico aereo sulle tratte internazionali

? Solida performance in Europa, e in particolare in Italia, sul canale autostradale nel periodo pasquale

Performance like-for-like a +87,9% da inizio anno

? 89% dei punti vendita aperti al 30 aprile 2022

EBIT underlying pari a -€34m nel periodo (-€103m al 30 aprile 2021)

? Forte miglioramento riconducibile alla significativa crescita dei ricavi rispetto al 2021, a un migliore mix di vendite e al continuo controllo dei costi

? Drop through di circa il 6% sui ricavi persi rispetto ai primi quattro mesi del 2019

Free Cash Flow pari a +€7m (-€128m nello stesso periodo del 2021)

? Il Free Cash Flow ha beneficiato del continuo focus sulle misure di efficientamento dei costi e sul controllo dei flussi di cassa e del rimborso fiscale di +€90m negli Stati Uniti incassato ad aprile 2022

Posizione finanziaria netta escluse le attività e le passività per beni in leasing: €221m al 30 aprile 2022 (sostanzialmente in linea con €197m al 31 dicembre 2021)

Guidance 2022:

? Ricavi per l'esercizio pari a circa €3,7 miliardi

? Free Cash Flow per l'esercizio tra +€160m e +€180m (questo intervallo include il sopraccitato rimborso fiscale di +€90m negli Stati Uniti incassato ad aprile 2022)

Obiettivi 2024 invariati

