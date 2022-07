di Financial Trend Analysis

Ai sensi degli artt. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza") e 129 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il "Regolamento Emittenti") Dufry AG ("Dufry"), Edizione S.p.A. ("Edizione") e Schema Beta S.p.A. ("Schema Beta" e, insieme a Dufry ed Edizione, le "Parti") rendono noto quanto segue.

In data 11 luglio 2022, Dufry, da un lato, ed Edizione e Schema Beta, dall'altro lato, hanno concluso un combination agreement (il "Combination Agreement") volto a disciplinare una business combination strategica fra Dufry ed Autogrill S.p.A. ("Autogrill"), società controllata di diritto da Schema Beta e indirettamente da Edizione (l'"Operazione"), in base alla quale Schema Beta trasferirà a Dufry, subordinatamente all'avveramento di certe condizioni, la propria partecipazione in Autogrill (il "Trasferimento").

Ad esito del Trasferimento, Schema Beta diverrà azionista di Dufry e quest'ultima sarà tenuta a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni di Autogrill (l'"OPA Dufry").

Il Combination Agreement contiene talune pattuizioni riguardanti Autogrill rilevanti ai sensi dell'art. 122, c. 1, e c. 5, lett. (d-bis), del Testo Unico della Finanza (le "Pattuizioni Rilevanti"), in relazione alle quali, le Parti hanno ritenuto di dare seguito a tutte le formalità pubblicitarie previste dall'ora citata disposizione di legge e dalle relative disposizioni regolamentari, fra cui la redazione del presente estratto ai sensi dell'art. 129 del Regolamento Emittenti.

Le Pattuizioni Rilevanti, che vincolano quindi le parti del Combination Agreement e cioè Dufry, Edizione e Schema Beta, hanno ad oggetto n. 193.730.675 azioni ordinarie di Autogrill, che conferiscono altrettanti diritti di voto e sono rappresentative del 50,3% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto al voto della stessa, detenute da Schema Beta.

Le informazioni essenziali ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti relative alle Pattuizioni Rilevanti sono pubblicate, nei modi e nei termini di legge, sul sito internet di Autogrill.

Basilea-Treviso, 15 luglio 2022

