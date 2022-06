Con riferimento alle indiscrezioni di stampa odierne in relazione a una possibile operazione di combinazione industriale con il Gruppo Dufry, Autogrill rende noto, per quanto di propria competenza e anche sulla base delle informazioni ricevute in merito dall'azionista di controllo Edizione S.

Con riferimento alle indiscrezioni di stampa odierne in relazione a una possibile operazione di combinazione industriale con il Gruppo Dufry, Autogrill rende noto, per quanto di propria competenza e anche sulla base delle informazioni ricevute in merito dall'azionista di controllo Edizione S.p.A., che sono in corso discussioni, senza vincoli di esclusiva, riguardanti una possibile operazione di integrazione industriale tra i due Gruppi. Come già comunicato in precedenza, Autogrill è interessata a valutare opportunità strategiche con gli obiettivi prioritari della promozione e sviluppo del Gruppo e della creazione di valore per tutti i suoi stakeholder. Autogrill informerà tempestivamente il mercato qualora si verificassero i presupposti di legge.

(RV - www.ftaonline.com)