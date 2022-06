Seduta difficile anche per il settore automobilistico in Europa.

Seduta difficile anche per il settore automobilistico in Europa. L'indice Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts (che incorpora la filiera) segna un ribasso del 3,16% Volkswagen perde il 3,09%, BMW il 2,57%, Mercedes il 3,31%, Renault il 4,75 per cento. Male a Milano Stellantis, che segna un ribasso del 3,77 per cento.

