Il Consiglio di Amministrazione di* Autostrade Meridionali ("SAM"), riunitosi sotto la Presidenza dell'Avv. Pietro Fratta, ha approvato *l'informativa finanziaria al 31 marzo 2021. La Situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 31 marzo 2021 oggetto del presente comunicato, elaborata sulla base dei principi contabili IFRS già adottati dalla Società, non rappresenta un bilancio intermedio redatto ai sensi del principio contabile internazionale IAS 34 e non è oggetto di verifica da parte della società incaricata della revisione legale dei conti.

Si evidenzia che il presente comunicato stampa, ed il relativo contenuto, è emanato anche su richiesta della Consob in relazione alla lettera di richiesta di diffusione di informazioni da questa inviata alla Società in data 2 aprile 2020, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 58/1998 (TUF).

Premessa

Nella predisposizione dell'informativa finanziaria al 31 marzo 2021 è stata confermata, come già espresso nella Relazione Finanziaria Annuale 2020, la valutazione della capacità della Società di continuare a operare in continuità, secondo quanto previsto dal Codice Civile e dai principi contabili IFRS.

Risultati

*Si ricorda che, tenuto conto della intercorsa scadenza della concessione di cui è titolare la Società, nonché della richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di proseguire, a far data dal 1° gennaio 2013, nella gestione della concessione secondo i termini e le modalità previste dalla Convenzione vigente, Autostrade Meridionali sta procedendo nell'incasso degli introiti da pedaggio pagati dagli utenti e nel sostenimento degli oneri afferenti alla gestione ordinaria dell'infrastruttura, iscritti nell'ambito dei ricavi e costi operativi del conto economico.

Il *Totale ricavi *del primo trimestre 2021 risulta pari ad Euro migliaia 19.127 contro Euro migliaia 17.108 dell'analogo periodo del 2020 ed evidenzia una variazione positiva di Euro migliaia 2.019 (+11,80%).

I Ricavi netti da pedaggio dei primi tre mesi del 2021sono pari a Euro migliaia 15.118 e presentano un decremento complessivo di Euro migliaia 1.157(-7,11%) rispetto allo stesso periodo del 2020 (Euro migliaia 16.275). Tale decremento è dovuto alla variazione negativa del trafficopari complessivamente a -7,5% in conseguenza degli effetti dell'emergenza sanitaria che ha colpito il Paese da marzo 2020. In particolare, nel primo trimestre 2021 il traffico dei veicoli leggeri segna un decremento pari al -9,3% mentre i mezzi pesanti segnano un incremento del +9,3%.

Gli Altri ricavi operativi ammontano ad Euro migliaia 4.009 contro Euro migliaia 833 registrati nello stesso periodo del 2020.

La variazione positiva di Euro migliaia 3.176 deriva essenzialmente da: (i) rilevazione di un componente non ricorrente(non cash) pari a 2.9 milioni di euro, dovuto al riconoscimento nel 1° trimestre 2021 da parte del Concedente, quale incremento del "Diritto di Subentro", delle opere civili realizzate nel 2019 e 2020 per la "Galleria Castello", i cui costi erano stati rilevati nel conto economico di tali esercizi, (ii) maggiori ricavi accertati nel primo trimestre 2021, rispetto al 2020 (circa Euro migliaia +38) relativamente allo squilibrio da isointroito da pedaggio (che dovrà essere liquidato a favore della Società).

I Costi esterni gestionali, pari ad Euro migliaia 4.125 contro Euro migliaia 4.992 dei primi tre mesi del 2020, evidenziano un decremento di Euro migliaia 867 (-17,37%).

La voce Oneri concessori si decrementa di Euro migliaia 163 rispetto al corrispondente periodo del 2020, in relazione alla diminuzione dei ricavi da pedaggio registrata nel primi tre mesi dell'anno 2021, come precedentemente evidenziato.

Il Costo del lavoro netto risulta pari a Euro migliaia 5.867, con un decremento di Euro migliaia 46 (-0,78%) rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (Euro migliaia 5.913).

Il Margine operativo lordo (EBITDA), pari ad Euro migliaia 6.996 contro Euro migliaia 3.836dell'analogo periodo del 2020, presenta un incremento pari ad Euro migliaia 3.160(+82,38%). L'incremento del margine operativo lordo è riconducibile essenzialmente alle dinamiche illustrate. Gli Ammortamenti ammontano ad Euro migliaia 160 (Euro migliaia 147 nel corrispondente periodo del 2020) e si riferiscono esclusivamente a cespiti non devolvibili.

Il *Risultato Operativo (EBIT) *è pari ad Euro migliaia 6.738contro Euro migliaia 3.689dei primi tre mesi del 2020 ed evidenzia un incremento di Euro migliaia 3.049(+82,65%),in relazione a quanto precedentemente illustrato.Gli oneri finanziaridel primo trimestre 2021ammontano a Euro migliaia 1.339, contro Euro migliaia 1.613 dello stesso periodo dell'anno precedente.

I minori oneri finanziari rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente derivano essenzialmente dall'effetto combinato di:

maggiori interessi e commissioni relativi all''"Atto modificativo ed integrativo del contratto di finanziamento datato 14 dicembre 2015" sottoscritto in data 29 luglio 2020,

minori commissioni su fidejussionirelativealla garanzia prestata dalla controllante per il finanziamento sottoscritto con Banca Intesa Sanpaolo.

Il Risultato prima delle imposte delle attività operative in funzionamento, pari ad Euro migliaia 5.399, presenta un incremento di Euro migliaia 3.323.

Gli Oneri Fiscali del primo trimestre 2021 risultano pari ad Euro migliaia 1.877 (imposte correnti per Euro migliaia 1.845 e riversamento di imposte anticipate per Euro migliaia 32), contro un valore di Euro migliaia 738 del corrispondente periodo del 2020. L'incremento è da attribuire alle maggiori imposte correnti relative al primo trimestre del 2021, a seguito del maggior utile ante imposte, rispetto al corrispondente periodo del 2020.

L'Utile del periodo (che non differisce dal "Risultato delle attività operative in funzionamento") è pari ad Euro migliaia 3.522(Euro migliaia 1.338 del corrispondente periodo del 2020).

Il Patrimonio netto risulta pari ad Euro migliaia 184.961 (Euro migliaia 181.439 a fine 2020) ed evidenzia un incremento netto di Euro migliaia 3.522, dovuto all'utile dei primi tre mesi del 2021, precedentemente illustrato.

Al 31 marzo2021 la Posizione finanziaria netta complessiva della Società, inclusiva delle attività finanziarie non correnti, presenta un saldo positivo per Euro migliaia 210.687 mentre al 31 dicembre 2020 ammontava ad Euro migliaia 203.429.

Escludendo le attività finanziarie non correnti, così come raccomandato dall'European Securities and Markets Authority -ESMA (ex CESR), la posizione finanziaria netta è positiva per Euro migliaia 210.561, contro Euro migliaia 203.243al 31 dicembre 2020.

*Cash flow operativo *

*Al 31 marzo 2021 le Disponibilità liquide e mezzi equivalenti netti evidenziano un saldo positivo di Euro migliaia 11.220, contro un saldo positivo di Euro migliaia 4.341 al 31 dicembre 2020. Rispetto al 31 dicembre 2020, nei primi tre mesi del 2021 si evidenzia una variazione positiva delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti netti pari ad Euro migliaia 6.879 determinata dai seguenti flussi:

"Flusso di cassa netto da attività d'esercizio", positivo per Euro migliaia 7.340 (rispetto ad un valore positivo per Euro migliaia 1.361 del primo trimestre 2020). Tale cifra rappresenta essenzialmente il saldo tra l'utile del periodo, gli ammortamenti del periodo nonchè la variazione del capitale d'esercizio;

"Flusso di cassa netto per attività di investimento", che evidenzia un saldo negativo di Euro migliaia 3.753 (negativo per Euro migliaia 117 nel primo trimestre 2020);

"Flusso di cassa netto per attività finanziaria", positivo per Euro migliaia 3.292, che include il flusso delle variazioni di attività e passività finanziarie correnti.

Valutazioni in merito alla continuità aziendale ed evoluzione prevedibile della gestione

La Società in relazione ai temi in merito alla continuità aziendalerichiama l'informativa resa al mercato il 25 febbraio 2021 in occasione della approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2020 e, in coerenza con quanto stabilito al paragrafo 26 dello IAS 1, ha valutato tutti gli aspetti anzidetti, e ritenuto appropriato l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale anche in funzione di quanto occorso fino a tutto il 31marzo 2021.

Si confermano gli elementi di incertezza anche ai finidella classificazione tra le attività e passività "correnti" di tutte quelle ricomprese nell'ambito del subentro.

Si richiama l'informativa resa in merito alle determinazioni assunte dal MIMSlo scorso 2 marzo in ordine alla (i) comunicazione di mancata accettazione della proposta di PEF presentato dalla società in data 24 maggio 2019(ii) e la proposizione del ricorso innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio 01354/2021 del 2/2/2021.

La società si è costituita nel giudizio anzidetto innanzi al Consiglio di Stato.

Come in seguito evidenziato la società ha riscontrato la comunicazione MIMSevidenziando i motivi per cui si ritengono infondate le censure circa il presunto mancato rispetto della delibera CIPE 39/2007 nella proposta di PEF presentata dalla società il 24 maggio 2019 ed ha altresì contestato l'indicazione reiterata da parte del MIMSin merito al fatto che il PEF deve essere coerente anche con la delibera CIPE 38/2019 stante il chiaro portato della sentenza del TAR Lazio richiamata vincolante per le parti.

La società atteso che il MIMS non ha ritenuto di provvedere in autotutela in merito alle segnalazioni formulate si è determinata a promuovere un giudizio innanzi al TAR Campania per l'annullamento della nota MIMS del 2 marzo 2021 di rigetto del PEF presentato dalla società e per la verificazione del PEF medesimo al fine di accertarne la conformità al disposto di cui alla delibera CIPE 39/2007 e s.m.i.

Con separato giudizio promosso innanzi al TAR Lazio la società - ai fini dell'esecuzione della richiamata sentenza TAR Lazio n. 1354/2021, ha chiesto di dichiarare inefficace e/o nullo il provvedimento del MIT del 2 marzo 2021, prot. 5644, nella parte in cui invoca la presunta applicabilità della delibera CIPE n. 38/2019 al rapporto concessorio di SAM, ordinando all'amministrazione concedente di ottemperare alla sentenza stessa, prescrivendo eventualmente le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stessoin luogo dell'amministrazione;

sempre ai fini dell'esecuzione della richiamata sentenza è stato chiesto di determinare la somma di denaro dovuta dall'amministrazione resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione della sentenza del TAR n. 1354/2021;

annullare e/o dichiarare inefficace il provvedimento del MIT del 2 marzo 2021, prot. 5644, nella parte in cui invoca la presunta applicabilità della delibera CIPE n. 38/2019 al rapporto concessorio di SAM.

Ai fini delle valutazioni degli Amministratori è stato tenuto conto che il nuovo soggetto dovrà subentrare ad Autostrade Meridionali in tutti i rapporti attivi e passivi, con esclusione di quelli di natura finanziaria, esistenti alla data dell'effettivo subentro. In ogni caso, come già in precedenza evidenziato, gli Amministratori ritengono che il rimborso dei finanziamenti concessi alla Società potrà essere garantito o dall'aggiudicazione in capo ad Autostrade Meridionali della nuova concessione della A3 in esito al ricorso promosso avverso la aggiudicazione al concorrente SIS, o dall'incasso del valore di subentro che dovrà essere versato dal concessionario subentrante.

Nelle more del completamento della procedura di affidamento della nuova concessionein corso, la Società proseguirà nella gestione della concessione in essere, come disposto dal Concedente MIT con la propria nota del 20 dicembre del 2012.

*Evoluzione prevedibile della gestione e fattori di rischio

*Nelle more del completamento della procedura di affidamento della nuova concessione in corso, la Società proseguirà nella gestione della concessione in essere, come disposto dal Concedente.

In attesa dell'incasso del valore di subentro che dovrà essere versato dal concessionario subentrante.

L'esercizio2021, continuerà ad essere influenzato, oltre che dall'evoluzione dei fattori di incertezza precedentemente descritti, dalla possibile evoluzione dell'emergenza sanitaria Covid-19, ed ai conseguenti provvedimenti che potrebbero impattare sul traffico sulla rete autostradale.

In ogni caso anche in tale ambito sono state effettuate simulazioni di possibili scenari di riduzione del traffico, e dei conseguenti riflessi economici, patrimoniali e finanziari, ad esito dei quali è emerso che tale aspetto (pur comportando potenziali significativi impatti sulla redditività aziendale), non comporterebbe significative criticità sulla liquidità della Società, tenuto conto delle attuali disponibilità finanziarie.

*Eventi successivial 31/03/2021

*Per quanto attiene agli eventi successivi al 31/03/2021 si fa rinvio al paragrafo precedente Valutazioni in merito alla continuità aziendale ed evoluzione prevedibile della gestione nell'ambito del quale è stata evidenziata la determinazione del MIT circa la non approvazione del PEF 102013/2022 presentato in data 24 maggio 2019 e la proposizione del ricorso innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio 01354/2021 del 2/2/2021.

In tale paragrafo sono state evidenziate le attività di riscontro operate dalla Società nei confronti del MIMSe le azioni promosse innanzi al TAR Campania e TAR Lazio per l'annullamento della nota MIMS02 febbraio 2021 per i diversi profili evidenziati nonché per ottenere la verificazione del PEF presentato nel maggio del 2019.

Infine la Società ha promosso un giudizio innanzi al TAR Lazio per ottenere l'ottemperanza alla richiamata sentenza dello stesso TAR non eseguita dal Concedente chiedendo ordine di ottemperanza, e le altre misure di giustizia sopra già indicate.

*Designazione dei Sindaci di nomina Ministeriale

*Sono pervenute le designazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (Dott.ssa Elisena Marella) e del Ministero dell'Economia delle Finanze (Dott. Aniello Castiello) relative al rinnovo delle cariche del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023.

*Risoluzione consensuale del contratto con Deloitte per attività di Revisione Contabile

*Il Consiglio di Amministrazione in data 4 maggio 2021 ha concordato nell'aderire alla ipotesi di risoluzione consensuale del contratto per il servizio della revisione legale dei conti in essere con Deloitte & Touche ed in scadenza al 31.12.2022 e di proporre all'Assemblea Ordinaria dei sociconvocata in prima convocazione per il giorno 16 giugno 2021 di formalizzare analogo incarico alla Società KPMG già incaricata, in esito a procedura di gara, della revisione legale dei conti per Atlantia Spa e per le società del Gruppo avendo ricevuto conferma dell'interesse della KPMG a svolgere tale servizio alle condizioni già offerte relativamente a SAM nella gara anzidetta.

Il Collegio Sindacale in pari data ha formulato a tale riguardo il proprio parere favorevole nonché la proposta motivata all'Assemblea dei Soci.

*Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

*L'Assemblea degli Azionisti di Autostrade Meridionali S.p.A. è convocata in sede Ordinaria presso la sede legale in Napoli, Via G. Porzio, 4 -Centro Direzionale Isola A/7, per il giorno 16 giugno 2021 alle ore 11,00, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 17 giugno 2021, stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1.Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023.

2.Determinazione dei compensi dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

3.Risoluzione consensuale del contratto con Deloitte & Touche Spa per attività di Revisione Contabile in scadenza al 31/12/2022 e conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi sociali 2021/2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

I documenti saranno messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente.

(GD - www.ftaonline.com)