Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia S.p.A., riunitosi sotto la presidenza dell'Ing. Giuliano Mari, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato 2021 e la dichiarazione non finanziaria 2021. I documenti saranno pubblicati nei termini previsti, unitamente agli esiti dell'attività di revisione in corso di svolgimento.

Secondo anno di attuazione del Piano di Trasformazione del Gruppo Autostrade per l'Italia, oggi operatore integrato focalizzato su ingegneria e realizzazione delle opere, mobilità sostenibile, innovazione tecnologica e servizi digitali avanzati

Costituita Free To X per la gestione dei servizi integrati e sostenibili della mobilità, Elgea per la produzione di energia rinnovabile ed avvio dello sviluppo di sistemi digitali innovativi attraverso Movyon

Investimenti e manutenzioni per oltre 1,8 miliardi di euro1 nel 2021 e in aumento del27% rispetto al 2020, con un ulteriore impulso all'ammodernamento della rete

Da gennaio 2020 sono state assunte circa 1.600 persone, nell'ambito del piano di 2.900 assunzioni orientate prevalentemente a rafforzare le aree STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

Sottoscritto il 14 ottobre 2021 l'accordo con il MIMS, con la Regione Liguria, il Comune di Genova e l'Autorità Portuale di Genova ed ottenuto il parere favorevole del CIPESS in data del 22 dicembre 2021 al Terzo Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica e al relativo Piano Economico Finanziario 2020-2024

Approvata la Dichiarazione Non Finanziaria che rendiconta impegni e risultati raggiunti dal Gruppo nel 2021 con riferimento alle tematiche ambientali, sociali e di governance

I risultati consolidati del 2021

- Traffico sulla rete del Gruppo in aumento nel 2021 del 23,0% rispetto al 2020; tuttavia i livelli di traffico sono ancora inferiori rispetto al periodo pre-pandemia (-10,3% rispetto al 2019)

- Ricavi operativi pari a 3.872 milioni di euro, in aumento di 842 milioni di euro

- Margine operativo lordo (EBITDA) pari a 2.125 milioni di euro: si incrementa di 1.496 milioni di euro rispetto al 2020, per l'effetto combinato della crescita dei ricavi e dei minori accantonamenti netti di Autostrade per l'Italia. Su base omogenea, l'EBITDA si incrementa di 1.155 milioni

- Utile dell'esercizio di pertinenza del Gruppo pari a 723 milioni di euro, a fronte di una perdita dell'esercizio di 407 milioni di euro del 2020; su base omogenea, la voce si incrementa di 924 milioni di euro rispetto alla perdita dell'esercizio 2020

- Cash Flow Operativo ("FFO") è pari a 986 milioni di euro e presenta un incremento pari a 469 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente (517 milioni di euro), in relazione essenzialmente all'incremento dei ricavi da pedaggio

- Indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2021 pari a 8.246 milioni di euro, in diminuzione di 311 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020

Assemblea dei Soci

- L'Assemblea dei Soci di Autostrade per l'Italia è convocata il giorno 28 aprile 2022

- Proposta di destinazione del risultato di esercizio a riserva utili portati a nuovo

