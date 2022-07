In relazione alle notizie apparse sabato 16 luglio sulla stampa relative ai recenti attacchi in Ucraina centrale, Avio conferma che al momento non sono previsti impatti specifici sulla continuità operativa di Vega e Vega C nel medio termine.

In relazione alle notizie apparse sabato 16 luglio sulla stampa relative ai recenti attacchi in Ucraina centrale, Avio conferma che al momento non sono previsti impatti specifici sulla continuità operativa di Vega e Vega C nel medio termine. Come indicato nel comunicato stampa del 25 marzo 2022, uno stock "strategico" continua a garantire le consegne nel medio termine. Le informazioni quantitative e dettagliate sulle operazioni industriali di Vega restano soggette a riservatezza, come previsto dagli accordi in vigore, anche per salvaguardare la sicurezza industriale, nel migliore interesse dei nostri clienti. Inoltre, l'ESA ha recentemente deciso di dedicare risorse finanziarie per avviare azioni tecniche e industriali volte a mitigare il rischio di approvvigionamento nel lungo termine attraverso lo sviluppo di soluzioni tecnologiche complementari. Nel caso dovessero emergere rischi rilevanti per il lungo termine, ne verrà data tempestivamente adeguata comunicazione.

