Il Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. ha esaminato e approvato i risultati del primo trimestre 2022.

• Portafoglio Ordini: 819.3 milioni di Euro (-6,6% vs Dicembre 2021)

• Ricavi: 65.9 milioni di Euro (+25,2% vs Q1 2021)

• EBITDA Reported: 0,2 milioni di Euro

• EBITDA Adjusted: 1,2 milioni di Euro

• EBIT Reported: -5,1 milioni di Euro

• EBIT Adjusted: -4,1 milioni di Euro

• Posizione di cassa netta: 28,5 milioni di Euro (-50,1% vs Dicembre 2021)

"I risultati del primo trimestre 2022 hanno risentito del caro energia – ha detto Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio. Abbiamo completato con successo pochi giorni fa nel nuovo impianto SPTF in Sardegna il test del nuovo motore green M10 per Vega E alimentato a ossigeno liquido e metano. Inoltre, stiamo ultimando i preparativi per il lancio inaugurale di Vega C previsto in Guyana a giugno. Infine, la firma del nuovo contratto record da parte di Arianespace con Amazon per il lancio di una costellazione di satelliti a bordo di Ariane 6 permetterà ad Avio di raggiungere la massima capacità produttiva del P120 nei prossimi anni"

(RV - www.ftaonline.com)