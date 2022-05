Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis BORSA PUBBLICATO: 1 ora fa Avis Budget in rally su primo trimestre oltre il consensus Tempo stimato di lettura: 2 minuti di Financial Trend Analysis

Avis Budget Group ha toccato un rimbalzo del 7% in after market (la seduta di lunedì al Nasdaq si era già chiusa con un rally del 4,82%), dopo che il colosso Usa dell'autonoleggio ha comunicato risultati relativi al primo trimestre segnati da profitti netti per 527 milioni contro il rosso di 170 milioni del pari periodo dello scorso esercizio. Su base rettificata l'eps si è attestato a 9,99 dollari, quasi tre volte i 3,45 dollari del consensus di Refinitiv. Nei tre mesi i ricavi sono rimbalzati da 1,37 a 2,43 miliardi, contro i 2,16 miliardi del consensus di FactSet. Avis ha parallelamente annunciato l'approvazione da parte del board dell'aumento per complessivi 3 miliardi di dollari del piano di riacquisto di azioni proprie attualmente in corso. (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.