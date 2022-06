Avvio al rialzo oggi per il future Eurostoxx 50 che guadagna lo 0,26% a 3436 punti.

di Financial Trend Analysis

Probabile una seduta dalla volatilità ridotta, negli Usa infatti i mercati sono chiusi per la Juneteenth holiday. L'Eurostoxx 50 ha terminato la seduta di venerdì in rialzo dello 0,53% a 3427 punti, i prezzi hanno oscillato tra 3401 e 3471. Nel corso della settimana tuttavia il future è andato incontro ad un forte ribasso, che ha dato un seguito alla discesa intrapresa dal massimo del 6 giugno a 3857 punti. La violazione del minimo del 10 maggio a 3466 punti è stato un segnale grafico negativo, che si è accompagnato alla discesa sotto la trend line rialzista disegnata dai minimi di marzo 2020, violata il 13 giugno, testata dal basso il 15 giugno e ora passante a 3545 punti. Il quadro grafico è deteriorato, se i prezzi dovessero scendere anche al di sotto del minimo del 7 marzo a 3380 punti sarebbe difficile evitare il proseguimento del ribasso verso i 3060 punti, dove si colloca il 61,8% di ritracciamento (percentuale di Fibonacci) del rialzo dai minimi di marzo 2020. Solo sopra area 3540/50 possibile la ricopertura del gap del 13 giugno con lato alto a 3590 punti. Resistenza successiva a 3720 punti.

(AM - www.ftaonline.com)