Prosegue il momento negativo delle borse, apparse in affanno anche in avvio della nuova settimana. FTSE Mib -2,79%, FTSE Italia All-Share -2,87%, FTSE Italia Mid Cap -3,76%, il FTSE Italia STAR -4,13%. Anche le altre principali piazze europee hanno accusato perdite simili. DAX -2,43%, Eurostoxx 50 -2,60%, CAC 40 -2,67%, IBEX 35 -2,47%, FTSE 100 -1,53%.

Anche gli indici azionari americani sono in netto ribasso dopo due ore circa di scambi: S&P 500 -3,3%; NASDAQ Comp -3,98%; Dow Jones Industrial -2,40%.Nuovo calo dell'Euro contro dollaro a 1,043 circa.

Ulteriori pressioni anche su BTP e spread. Il rendimento del decennale segna 4,10% (chiusura precedente a 3,80%), lo spread sul Bund 246 bp (da 234).

Prezzo del greggio in moderato calo. Il Brent si attesta a 120,50 $/barile (-1,2%), mentre il WTI si porta a 119,11 $/barile (-1,2%). Oro in netto calo a 1828,0 dollari (-2,5%) dopo un picco in giornata a 1882 dollari.Tra i titoli del FTSE Mib difficile trovare qualche segno positivo. Si salvano Campari (+1,86%) e Recordati (+1,46%).

Pesanti ribassi invece per Amplifon (-7%), Iveco (-7,18%) e Nexi (-7,89%) mentre FinecoBank, Pirelli e Stm hanno perso tra il 5 ed il 6 per cento.Secondo Il Sole 24 Ore, Nexi potrebbe cedere la divisione Capital Markets ad Euronext per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Il titolo ha toccato oggi il nuovo minimo storico a 7,372 euro.

Ferrari cede il 4,29% in vista della presentazione del piano industriale (giovedì 16 giugno). Ieri in Formula 1, nel Gran Premio di Baku (Azerbaigian) entrambe le monoposto del cavallino si sono ritirate per guasti tecnici.

In rialzo e in controtendenza il titolo di Jonix, che guadagna il 6,5%. La società della sanitizzazione dell'aria indoor ha annunciato l'acquisizione del 30% di Joinlux e un accordo di distribuzione in esclusiva.

Ubs ha ridotto il target price su Generali a 17,2 euro da 18,75 euro. Il titolo ha limitato i danni chiudendo in calo dell'1,18% a 15,495 euro. Saipem perde il 2,5% a 37,40 euro nel giorno del raggruppamento azionario (1 nuova ogni 10 esistenti) in attesa dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro.

