Avvio di ottava in rosso per l'azionario italiano ed europeo dopo performance molto negative dei mercati asiatici.

Avvio di ottava in rosso per l'azionario italiano ed europeo dopo performance molto negative dei mercati asiatici. Pesa ancora sui mercati il generale clima di pessimismo generato dall'accelerazione sulla stretta monetaria da parte delle maggiori banche centrali a fronte di dati sull'inflazione che non cessano di lanciare l'allarme. L'ultimo con l'8,6% di maggio che ha riportato la variazione annuale dei prezzi sui livelli della fine del 1981. Forte attesa di un approccio hawkish anche da parte della FED che mercoledì deciderà sui tassi e, secondo le attese, li potrebbe alzare di mezzo punto all'1,5 per cento.

Crescono in parallelo anche i rendimenti del sovereign UE con quello del BTP decennale che stamane cresce al 3,93% con un balzo di 12 punti base. L'assai più contenuto rialzo di 3 punti base all'1,51% dello yield del Bund tedesco porta lo spread a 241 punti base. Da notare anche il balzo di 26 punti base del rendimento del Bono spagnolo comunque posto su livelli molto più bassi di quelli del titolo italiano (2,97%).

A Milano durante i primi scambi il FTSE Mib cede l'1,41% e il Ftse Italia All Share l'1,35 per cento. Male anche l'azionario europeo con il Dax in flessione dell'1,39% e il Cac40 in contrazione dell'1,52 per cento.

Il settore finanziario guida ancora le perdite di Piazza Affari con il FTSE Italia Banche che scambia in calo del 3,39 per cento.

In rosso Bper (-4,68%) che la scorsa settimana aveva presentato il piano industriale e ha ora depositato il documento di offerta su Banca Carige (stabile a 79,6 centesimi). Male anche Intesa (4,03%), Banco BPM (-3,88%), Banca Mediolanum (-3,45%) e Unicredit (-3,24%). Le banche guidano insomma i ribassi di Piazza Affari ancora una volta, ma i titoli industriali non fanno molto meglio.

Telecom Italia cede il 2,79% nonostante l'ad Open Fiber, Massimo Rossetti, abbia mostrato fiducia nella chiusura della fusione con Fibercop entro fine ottobre.

Male anche STM (-2,68%) in un contesto in cui i tecnologici sembrano accusare il clima di politica monetaria restrittiva più di altri settori e Stellantis (-2,19%). Domani Deutsche Bank ospiterà diversi colossi del settore automotive in una conferenza di settore.

Di nuovo in calo, ma ancora su prezzi elevati, i livelli del greggio. Brent a 120,23 dollari (-1,39%), male Eni -2,02%

Positivi pochi titoli anticiclici, come il sanitario Diasorin (+0,69%) e i liquori di Campari (+0,65%).

(GD - www.ftaonline.com)