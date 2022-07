Il FTSE MIB segna +1,13%, il FTSE Italia All-Share +1,13%, il FTSE Italia Mid Cap +1,4%, il FTSE Italia STAR +0,85%.

Indici azionari americani positivi. Nel pomeriggio la National Association of Home Builders (Nahb) ha reso noto che l'Housing Market Index (indice del mercato immobiliare statunitense), ha registrato a luglio un calo a 55 punti dai 67 punti di giugno. Gli economisti avevano previsto un leggero calo a 66 punti.

Euro in recupero dal minimo da fine 2002 contro dollaro toccato giovedì pomeriggio a 0,9952. EUR/USD al momento quota 1,0160 circa.

BTP in lieve peggioramento, spread in recupero. Il rendimento del decennale segna 3,39% (chiusura precedente a 3,37%), lo spread sul Bund 217 bp (222) (dati MTS).

Ottima performance per Tenaris +4,0%, bene Eni +1,62% con il greggio in rialzo sui massimi da martedì scorso. Il future settembre sul Brent segna 105,70 $/barile, quello sul WTI 99,40 $/barile. In controtendenza Saipem -7,0% ancora condizionata dall'aumento di capitale concluso la scorsa settimana.

Salgono i bancari: l'indice FTSE Italia Banche segna +2,18%. Intesa Sanpaolo +2,57%, Banco BPM +3,15%, Finecobank +1,97%, Unicredit +1,66%.

Telecom Italia chiude sulla parità dopo che nel fine settimana si sono diffuse voci secondo cui i negoziati tra CDP/Open Fiber e Telecom per l'integrazione delle reti vanno avanti senza essere influenzati dalla crisi di governo. Al momento si sta definendo il perimetro dell'operazione.

Bene Prysmian +1,76% dopo l'aggiudicazione di due commesse del valore di circa 250 milioni di euro per un'interconnessione sottomarina per la trasmissione di energia tra le isole di Tenerife e La Gomera e un'altra interconnessione sottomarina tra l'entroterra spagnolo e Ceuta (città spagnola sulla costa settentrionale africana).

Sale Stellantis +2,49% che ha raggiunto un accordo con Dongfeng per il riacquisto delle azioni detenute dal gruppo cinese (pari al 3,16% del capitale). Stellantis ha anche deciso di procedere alla ordinata cessazione della joint venture costituita nel marzo 2010 con GAC.

Enel -1,82% in calo a causa dello stacco del dividendo da 0,19 euro per azione. Al netto dello stacco il titolo sarebbe in rialzo del 2,0% circa.

