Avvio di settimana in pesante ribasso per Diasorin (-5,3% ieri, oggi in avvio +1,1% a 115,40 euro) dopo che Jefferies ha ribadito la raccomandazione hold sul titolo riducendo però il target price da 125 a 116 euro. I prezzi hanno già raggiunto questo obiettivo scendendo ieri fin sotto quota 115, ad un passo dai bottom di febbraio a 113,65 euro. Gli analisti hanno migliorato del 10% la stima sull'utile per azione 2022 e dell'1-2% quella dal 2023. Il taglio del target è determinato dall'incremento del costo medio ponderato del capitale. Nei primi tre mesi del 2022 i ricavi sono saliti a 358 milioni di euro (+34,1%), l'EBITDA adjusted a 150 milioni (+15,5%, ma con margine ridotto al 41,9% dal 48,6% dell'anno scorso), l'utile netto adjusted a 96 milioni (+10,6%). Per il 2022 il management prevede ricavi "tra -2% e +1% rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2021, di cui ricavi relativi ai prodotti COVID compresi tra € 150-180 milioni e ricavi ex-COVID in crescita di circa il 24%.

Nonostante dunque un quadro societario tutto sommato positivo il mercato sta penalizzando il titolo e se ora dovesse cadere anche il supporto in area 113 le cose potrebbero peggiorare ulteriormente: si farebbe infatti strada l'ipotesi di un affondo verso i bottom del 2020, quelli raggiunti ad inizio pandemia, a 95 euro circa, altra area critica nel lungo termine. Graficamente non può non essere citato anche l'ampio triplo massimo costruito negli ultimi due anni a 207/208 euro circa, con base a 135 euro ed obiettivi a 95 e 65 euro. Guardando più al breve invece reazioni dai livelli attuali acquisirebbero valore al superamento di 127 euro, preludio ad un allungo verso quota 140.

