Avvio in calo per il future Eurostoxx 50.

di Financial Trend Analysis

Avvio in calo per il future Eurostoxx 50. Il future cede lo 0,6% circa a 3574 punti. I prezzi hanno passato le ultime tre sedute cercando di superare area 3600 ma senza successo. Solo oltre quei livelli ci sarebbe la possibilità di vedere testata a 3678 la media mobile esponenziale a 100 giorni, resistenza dinamica che ha fermato l'avanzata dei prezzi a inizio giugno. Sopra area 3680 il target si sposterebbe a 3800 circa. In caso di violazione di 3525 atteso il test a 3430 della "neckline" del testa spalle rialzista disegnato dal minimo del 23 giugno. Solo sotto quei livelli le possibilità di assistere ad un rialzo verrebbero notevolmente ridimensionate.

