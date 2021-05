Avvio in netto calo per il future Eurostoxx 50 che perde l'1,05% a 3963 punti. L'economista ed ex Segretario del Tesoro Lawrence Summers, parlando ad un convegno organizzato dalla Fed di Atlanta, ha criticato la Federal Reserve imputando alla banca centrale di sottovalutare i rischi legati al risveglio dell'economia e di creare una "dangerous complacency" nei mercati finanziari. Fed e Governo stanno sottostimando i rischi che il regime di bassi tassi di interesse pongono per l'economia "underestimated the risks, very substantially, both to financial stability as well as to conventional inflation of protracted extremely low interest rates". Secondo Summers esiste il rischio che la Fed possa essere costretta ad una impennata dei tassi di interesse che metterà in crisi i mercati finanziari e anche l'economia. Quasi come a volere dare ragione a Summers i prezzi delle materie prime, dopo alcuni giorni di correzione, hanno ripreso a salire, rinfocolando i timori di inflazione. Oggi in serata verranno diffuse le minute della Fed, i mercati cercheranno indizi che confermino la posizione della banca centrale secondo la quale il rialzo dell'inflazione è solo transitorio. Il massimo toccato ieri dal future Eurostoxx 50 a 4034 punti è praticamente coincidente con quello del 10 maggio a 4036, ma dopo il test della resistenza i prezzi hanno fatto un rapido dietro front per poi terminare la seduta a 3981. Per il momento non si può escludere il rischio che quella in preparazione sia una figura ribassista, un "doppio massimo". Tale figura verrebbe comunque completata solo sotto il minimo del 13 maggio a 3844 punti (primo supporto di breve a 3963, media mobile esponenziale a 20 giorni, poi a 3895, media esponenziale a 50 giorni), in quel caso rischio di ritorno almeno sul minimo di fine marzo a 3727 punti. Solo la rottura di area 4035 negherebbe il rischio ribassista prospettando il test a 4140 della linea che unisce i massimi di febbraio e di marzo.

