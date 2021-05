Avvio positivo per il future Eurostoxx 50 che questa mattina guadagna lo 0,3% a 4048 punti. Dopo una seduta di moderato arretramento per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, deprezzatosi dello 0,24% martedì), al riavvio delle contrattazioni sui mercati dell'Europa la tendenza ha invece virato in positivo. La Federal Reserve (Fed) ha ribadito la posizione di politica monetaria accomodante, fornendo ulteriori garanzie agli investitori preoccupati per l'outlook dell'inflazione. Richard Clarida, vice chairman del Board of Governors della Fed, ha dichiarato che l'istituto è in grado di frenare un'impennata dei prezzi e gestire un "atterraggio morbido" senza mandare fuori strada la ripresa dell'economia Usa. A deprimere i listini Usa ieri sono stati tre dati non particolarmente brillanti. La Federal Reserve di Richmond ha comunicato che il proprio indice, che misura l'andamento dell'attivita' manifatturiera del Quinto Distretto, si è attestato nel mese di maggio a 18 punti superiore alla lettura di aprile, pari a 17 punti ma inferiore alle attese degli addetti ai lavori pari a 19 punti. Il Dipartimento del Commercio (congiuntamente al Census Bureau) ha comunicato che ad aprile le vendite di nuove abitazioni sono diminuite del 5,9% rispetto al mese precedente, attestandosi a 863 mila unità, in calo rispetto alle 917 mila unità della rilevazione precedente (rivista da 1021 mila unità). Le attese erano fissate a 970 mila unità. Il sondaggio del Conference Board sul sentiment dei consumatori statunitensi ha segnalato per il mese di maggio un calo a 117,2 punti dai 117,5 punti del mese di aprile (rivisti da un preliminare 121,7), collocandosi al di sotto delle aspettative degli analisti che erano per un indice in crescita a 119,2 punti. Il future Eurostoxx prosegue quindi sulla strada del rialzo intrapreso dai minimi del 19 maggio confermando con le ultime oscillazioni la rottura del picco del 10 maggio a 4036 punti, livello che diventa ora supporto in caso di flessioni. Prossimo target per il rialzo a 4170, linea che unisce i massimi di febbraio e di aprile, poi resistenza in area 4200. Solo ripiegamenti al di sotto di area 4035 (primo supporto a 4045) potrebbero anticipare il rischio di flessioni più corpose, primo supporto a 3980 circa, media esponenziale a 20 giorni, poi a 3915, media esponenziale a 50 giorni già testata dai prezzi il 13 e il 19 maggio, quindi livelli critico anche in ottica di medio periodo.

(AM - www.ftaonline.com)