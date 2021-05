Avvio sulla parità oggi per il future Eurostoxx 50. Il future sale questa mattina dello 0,05% a 4030 punti. La Borsa di New York ha chiuso la seduta di ieri in leggero rialzo. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,03%, l'S&P 500 lo 0,19% ed il Nasdaq Composite lo 0,59%. La Federal Reserve (Fed) ha ribadito la posizione di politica monetaria accomodante, fornendo ulteriori garanzie agli investitori preoccupati per l'outlook dell'inflazione. Richard Clarida, vice chairman del Board of Governors della Fed, ha dichiarato che l'istituto è in grado di frenare un'impennata dei prezzi e gestire un "atterraggio morbido" senza mandare fuori strada la ripresa dell'economia Usa. In giro per il mondo tuttavia si iniziano a percepire indizi di cambiamento dell'atteggiamento delle banche centrali: il governatore di Bank of Korea Lee Ju-yeol ha dichiarato che l'istituto si sta preparando per un'uscita "ordinata" dai tassi d'interesse sui minimi storici. I massimi di ieri del future Eurostoxx a 4053 punti sono leggermente inferiori a quelli del giorno precedente, resistenza a 4059 punti. Fino a che le quotazioni si manterranno al di sopra del picco del 10 maggio a 4036 punti le attese resteranno comunque in favore del proseguimento del rialzo. Prossimo target per l'ascesa a 4170, linea che unisce i massimi di febbraio e di aprile, poi resistenza in area 4200. Solo ripiegamenti al di sotto di area 4020 potrebbero anticipare il rischio di flessioni più corpose, primo supporto a 3985 circa, media esponenziale a 20 giorni, poi a 3920, media esponenziale a 50 giorni già testata dai prezzi il 13 e il 19 maggio, quindi livelli critico anche in ottica di medio periodo.

(AM - www.ftaonline.com)