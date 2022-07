Azimut, uno dei principali operatori indipendenti nel risparmio gestito in Europa con oltre 81 miliardi di euro di asset totali, ha acquisito una partecipazione del 20% in Diaman Partners Ltd, asset manager focalizzato su strategie quantitative e cripto asset, che opera sotto la supervisione del Malta Financial Service Authority (MFSA).

La partnership societaria accompagna la scelta di Azimut Investments, società di gestione del Gruppo Azimut in Lussemburgo, di nominare Diaman Partners gestore delegato di AZ RAIF II Digital Assets, fondo d'investimento alternativo aperto di diritto lussemburghese che ha come principale obiettivo quello di offrire un'esposizione indiretta al mercato delle criptovalute investendo in un basket diversificato di Exchange Traded Products attraverso una gestione attiva derivante da un controllo del rischio quantitativo.

Fondata nel 2002 da Daniele Bernardi, Diaman è da sempre focalizzata sullo sviluppo di modelli matematico-statistici per la gestione dei portafogli. Con l'avvento delle criptovalute e delle attività digitali la Società ha fondato Diaman Partners Ltd con sede a Malta con lo scopo di ampliare i propri modelli a queste nuove asset class e ha lanciato a gennaio 2020 un fondo alternativo di diritto maltese specializzato sui cripto asset a gestione quantitativa permettendo agli investitori istituzionali di prendere esposizione a questo settore emergente.

Per Azimut la partnership annunciata oggi rappresenta un ulteriore passo a sostegno dello sviluppo di progetti innovativi nel mondo dei cripto asset e in generale della finanza decentralizzata che il Gruppo, con il suo Global Team di gestione, ha iniziato ad esplorare da alcuni anni. Un percorso che ha consentito il lancio di Azimut Token, il primo Security Token al mondo nell'asset management a marzo 2021, e successivamente a novembre 2021 di AZ RAIF I Digital Asset Opportunity, fondo di investimento alternativo di diritto lussemburghese, focalizzato su una strategia di venture capital nel fintech nel Sud-Est Asiatico e in Europa, in co-gestione con SBI, gestore giapponese tra i principali investitori al mondo nel settore e Sygnum Bank, prima banca svizzera operante totalmente sulla blockchain con la supervisione del regolatore svizzero FINMA.

L'acquisizione annunciata oggi è soggetta all'approvazione del Malta Financial Service Authority (MFSA).

Giorgio Medda, Amministratore Delegato e Global Head of Asset Management & Fintech del Gruppo Azimut, dichiara: "I cripto asset unitamente alla tecnologia blockchain influenzeranno sempre di più il futuro dell'industria dell'asset management e in questa visione, che supera le dinamiche di mercato di breve termine, siamo convinti che Diaman, grazie a una forte vocazione fintech e alle competenze maturate sulle attività digitali, abbia le potenzialità per ritagliarsi una posizione di leadership in Italia e in Europa negli investimenti in cripto. La partnership pone le basi per sviluppare insieme nuovi strumenti con cui consentire ai clienti del nostro Gruppo di accedere alle opportunità offerte da questi asset".

Daniele Bernardi, Ceo di Diaman Partners, commenta: "Siamo felici di aver realizzato questa partnership con il gruppo Azimut, che da anni si sta contraddistinguendo in Italia e nel mondo per iniziative imprenditoriali di successo che apportano benefici sia ai clienti che all'economia reale. Poter offrire ai suoi clienti il nostro approccio di "prudenza performante" nel mondo dei digital asset ci riempie di orgoglio ed entusiasmo, consapevoli che questa asset class si affermerà nei prossimi anni sempre più e tutti la inseriranno nei propri portafogli di investimento".

(GD - www.ftaonline.com)