Si è svolta il 28 aprile 2022, in unica convocazione, l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di Azimut Holding. Ecco le principali delibere. Approvate tutte le delibere all'ordine del giorno

Miglioramento della Governance con incremento di consiglieri indipendenti (da 4 a 8) e di rappresentanza di genere nel CdA (da 4 a 7)

Approvazione del dividendo proposto di € 1.30 per azione (dividend yield: 6.5%)

Il Presidente Pietro Giuliani dichiara: "chiudiamo un 2021 con risultati record per i clienti (performance netta media ponderata al 6.5%) e per gli azionisti (utile netto di € 605 milioni e raccolta netta di € 18.7 miliardi)" (GD - www.ftaonline.com)

