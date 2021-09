Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di agosto 2021 una raccolta netta positiva per ca. € 648 milioni, raggiungendo così ca. € 14,3 miliardi da inizio anno (€ 7,4 miliardi al netto del consolidamento di Sanctuary Wealth). Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine agosto a € 78,5 miliardi, di cui € 52,7 miliardi fanno riferimento alle masse gestite. Gabriele Blei, CEO del Gruppo, commenta: "Nel mese di agosto le attività sono proseguite a buon ritmo e, anche in un periodo solitamente caratterizzato da una debolezza stagionale, il Gruppo ha saputo conseguire flussi di raccolta molto positivi sia a livello complessivo sia nella componente di risparmio gestito. Siamo più che mai impegnati a generare ritorni positivi per i nostri clienti, che da inizio anno beneficiano di una performance media ponderata netta del +5,8%. Importante è anche l'apporto dell'Economia Reale con il 35% della raccolta dei fondi YtD e che sarà supportata nei prossimi mesi dal lancio dei nuovi fondi gestiti da Blackstone, HighPost e Peninsula. (RV - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.