Sanctuary Wealth ("Sanctuary"), società statunitense leader nel wealth management e controllata in maggioranza dal Gruppo Azimut, ha firmato un accordo vincolante con Kennedy Lewis Investment Management ("Kennedy Lewis" o "KL"), con sede a New York, per ottenere un finanziamento di 175 milioni di dollari sotto forma di una nota convertibile. L'utilizzo dei proventi sosterrà la crescita futura e il business plan di Sanctuary nel medio termine, comprese ulteriori operazioni di M&A e investimenti strategici in tecnologia e professionisti. Sanctuary, parte del Gruppo Azimut dal 2021, è la piattaforma avanzata per i consulenti di nuova generazione con oltre 15 miliardi di dollari di AuM (contro i 7 miliardi di dollari al momento dell'acquisizione di Azimut). Attualmente, la rete di Sanctuary comprende 74 società partner e oltre 135 consulenti finanziari in 23 stati americani. Kennedy Lewis1 , fondata nel 2017, è un gestore di private credit con circa 10 miliardi di dollari di AuM tra fondi di debito privato e CLO. KL gestisce capitali per oltre 300 LPs, tra cui i principali fondi pensione pubblici e privati, compagnie assicurative, family office, endowments & foundations con una straordinaria connettività nell'industria. La transazione consente a Sanctuary di avere due forti partner istituzionali, Kennedy Lewis e Azimut, che lavoreranno insieme per accelerare e cogliere tutte le opportunità future di crescita nella piattaforma di Sanctuary, rafforzando al contempo le potenziali sinergie con il Gruppo Azimut e le sue capacità di gestione nelle strategie liquide e alternative. Allo stesso tempo, consentirà ad Azimut di avere una maggiore flessibilità nell'utilizzo della cassa per M&A, buyback e rimborso del debito, coerentemente con quanto annunciato in precedenza. Questo accordo segue quello completato nel 2021 in Brasile, dove Azimut ha stretto una partnership con XP per accelerare il percorso di crescita al fine di massimizzare la contribuzione all'utile di Gruppo da alcuni dei principali mercati internazionali. La transazione, prevista completarsi entro il 30 giugno 2022, è soggetta a consuete condizioni sospensive e all'approvazione dalle autorità competenti. In base ai termini della conversione della nota, Azimut diventerà il secondo maggiore azionista strategico di minoranza di Sanctuary e consoliderà gli AuM su base pro-rata rispetto all'attuale consolidamento integrale.

