Avvio in rialzo per l'azionario europeo stamane. Le performance sono positive per i maggiori panieri del Vecchio Continente con il Dax che guadagna lo 0,37%, il Cac 40 che recupera lo 0,53%, l'Ibex 35 in vantaggio di 0,36 punti percentuali sul riferimento e con il Ftse Mib che guadagna lo 0,28 per cento.

A Francoforte recupera in parte con un +1,02% il titolo di DWS che nelle ultime sedute aveva alla fine subito un pesante ribasso con le dimissioni dell'amministratore delegato Asoka Woehrmann per un discusso caso di greenwashing. Sul Dax è ancora in rosso la controllante di DWS Deutsche Bank (-0,20%) mentre brilla Infineon (+1,61%) in una giornata decisamente positiva per i tecnologici.

Molto bene a Parigi Compagnie de Saint Gobain, colosso del settore delle costruzioni, che guadagna il 2,19% e dopo tensioni sui margini ha annunciato oggi un buon trend all'inizio del 2022 specialmente per le ristrutturazioni in Europa e le costruzioni nelle Americhe e in Asia (Cina esclusa). La società ha confermato l'obiettivo di un ulteriore incremento dell'utile operativo nel 2022 e dichiarato di attendersi nella prima metà dell'anno un utile operativo superiore al record della prima metà del 2021 e quindi di poter raggiungere un margine operativo a doppia cifra.

In Spagna brilla Solaria Energia, con un balzo del 3,25% che potrebbe ancora essere incoraggiato dai dati in crescita del primo trimestre recentemente annunciati (nel periodo utile raddoppiato da 10,4 a 20,5 milioni).

Dalla Spagna viene anche la notizia che il governo iberico ha deciso di contribuire al 50% all'investimento da un miliardo di euro del colosso dell'acciaio ArcelorMittal quotato in Olanda (+0,88%): l'obiettivo decarbonizzare l'acciacieria di Gijon nelle Asturie e quella basca di Sestao.

