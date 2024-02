5 azioni convenienti da tenere d'occhio nel prossimo trimestre

Il settore dei materiali offre ancora numerose opportunità di investimento che potrebbero divere profittevoli nel prossimo trimestre, ecco allora cinque azioni su cui investire se si vuole diversificare il proprio portafoglio e che è bene tenere d'occhio nel prossimo trimestre.

I titoli selezionati sono caratterizzati da un elevato potenziale di crescita ed un basso RSI, per essere più precisi, si tratta di aziende con un RSI inferiore a 30, il che le classifica come azioni ipervendute.

Cos'è l'RSI?

Con il termine RSI si intende in finanza Relative Strength Index, si tratta di un indicatore teorico che misura la forza relativa di un’azione rispetto al suo andamento storico. Per calcolare l'RSI si rapportano i guadagni e le perdite medie degli ultimi 14 giorni. Tale valore è generalmente compreso tra 0 e 100.

Un azione con un RSI elevato è considerata ipercomprata, cioè sovrastimata dal mercato, diversamente, un azione con RSI basso è considerata ipervenduta e quindi sottostimata dal mercato.

L'utilizzo più comune di questo indicatore è relativo alle opportunità di investimento, infatti se l’RSI ha un livello superiore a 70, significa che l’azione è in una fase di eccesso di rialzo, e potrebbe essere conveniente vendere. Se l’RSI scende sotto il livello di 30, significa che l’azione è in una fase di ribasso, di conseguenza, può essere conveniente comprare.

Sebbene l'RSI sia uno strumento efficace per analizzare il comportamento delle azioni, non va usato da solo, ed è sempre opportuno integrare i dati dell'RSI con quelli di altri indicatori e analisi.

5 azioni convenienti nel prossimo trimestre

Il settore dei materiali , come anticipato, offre ancora numerose opportunità di investimento, ecco allora cinque azioni da tenere sott'occhio perché potrebbero acquistare valore nel prossimo trimestre. Si tratta di azioni con un RSI inferiore a 30, quindi in una fase di ribasso, condizione che le rende particolarmente interessanti per eventuali strategie di acquisto.

1. Piedmont Lithium Inc. Con un valore RSI di 19,57. Il loro valore è calato del 43% nelle ultime settimane. 2. Arcadium Lithium PLC. con un valore RSI di 18,49. Il loro valore è calato del 25% nelle ultime settimane. 3. DuPont de Nemours Inc. Con un valore RSI di 19.80. Il loro valore è calato del 19% nelle ultime settimane. 4. Global Gas Corporation. Con un valore RSI di 20,88. Il loro valore è calato del 16% nelle ultime settimane. 5. Inno Holding Inc. Con un valore RSI i 8,09. Il loro valore è calato del 3,4% nelle ultime settimane.

1. Pedmont Lithium Inc

Piedmont Lithium Inc è una società statunitense specializzata nello sviluppo di soluzioni basate sul litio. Si tratta di uno dei produttori di idrossido di litio a più basso costo al mondo la cui posizione strategica in Carolina del Nord la rende un nodo chiave per l'approvvigionamento dei veicoli elettrici negli Stati Uniti.

Tra le attività di Piedmont Lithium figura anche l'estrazione e la trasformazione di materiali di uso industriale e consumo, effettuate utilizzando tecnologie sostenibili che garantiscono basse emissioni di carbonio. Recentemente Piedmont Lithium ha annunciato un accordo per vendere una parte delle proprie azioni di Atlantic Lithium, una società che opera in Ghana, al suo maggior azionista, Assore International Holdings.

2. Arcadium Lithium PLC.

Arcadium Lithium PLC è una società statunitense, con sede a Philadelphia, leader nella produzione e vendita di prodotti chimici a base di litio che utilizza tecnologie a bassa emissione di carbonio. Nata dalla fusione tra Allkem e Livent, Arcadium Lithium dispone di risorse e impianti di produzione in diverse aree del mondo, con un forte impegno per la decarbonizzazione e l’innovazione

3. DuPont de Nemours Inc

DuPont de Nemours Inc è una società statunitense, leader mondiale nel settore dei materiali, con sede a Wilmington nel Delawer e operante in oltre 70 paesi. L'azienda offre soluzioni innovative e sostenibili per i settori agricolo, edile, sanitario e trasporto. DuPont ha recentemente annunciato i suoi propri risultati preliminari relativi al 2023, evidenziando una crescita del fatturato e dell’utile operativo. Secondo le stime, si prevede un aumento della domanda per il primo trimestre 2024.

4. Global Gas Corporation

Global Gas Corporation è una società statunitense, con sede a New York e operante in oltre 70 paesi, specializzata nella produzione e fornitura di gas industriale, per progetti di sviluppo dell’idrogeno e di recupero del carbonio. L'azienda è nata nel dicembre 2023 dalla fusione tra Global Hydrogen Energy e Dune Acquisition Corporation.

5. Inno Holding Inc

Inno Holding Inc è una società di Hong Kong, con filiali in Cina, India, Indonesia e Vietnam, specializzata nella produzione di materiali da costruzione ecologici e di alta qualità.

Recentemente ha introdotto la Mobile Factory, una piattaforma mobile in grado di produrre materiali da costruzione in loco, riducendo i costi e i tempi di trasporto e l’impronta di carbonio. La Mobile Factory è ideale per i luoghi remoti e per le aree colpite da disastri.