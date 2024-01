5 azioni con dividendi alle stelle da non farsi scappare nel 2024

I migliori consigli di investimento in azioni per il nuovo anno, ecco su cosa puntare e quanto.

Investire in azioni che permettono di generare un rendimento passivo non sempre è facile o possibile; non tutte le aziende quotate in borsa infatti versano una quota dei propri utili agli azionisti sottoforma di dividendi. Vi sono, tuttavia, numerose aziende che lo fanno e, alcune di queste, sono in grado di generare rendimenti molto interessanti.

Ecco allora le 5 migliori azioni che pagano dividendi su cui investire nel 2024.

Cosa sono i dividendi?

Quando si investe in azioni è possibile ottenere una remunerazione passiva attraverso i dividendi, ovvero, una quota di utili distribuita dalle società ai propri azionisti.

Il pagamento dei dividendi azionari non è sempre garantito poiché essi dipendono dalle decisioni del consiglio di amministrazione e dall’andamento economico della società.

Detto più semplicemente, affinché i dividendi vengano pagati, sono necessarie 2 condizioni, la prima è che la società abbia prodotto degli utili, e la seconda è che il CDA approvi il pagamento dei dividendi ai propri azionisti.

Il CDA tuttavia, oltre a stabilire se pagare i dividendi, decide anche con che frequenza pagarli e l'importo effettivo da pagare, ovvero, la quota di utili da ripartire con gli azionisti.

Generalmente le aziende che pagano i dividendi ai propri azionisti, effettuano pagamenti trimestrali, semestrali o annuali.

Cos'è il Rapporto di Payout

Quando si parla di dividendi azionari, è probabile che si parli anche di Rapporto di payout, ovvero di un indice che rapporta i dividendi, ovvero la quota di utile distribuita agli azionisti, per gli utili totali. In altri termini, il rapporto di Payout indica la percentuale esatta dei profitti ripartita sottoforma di dividendi.

Il rendimento delle azioni

Altro elemento importante da tenere in considerazione quando si investe in azioni di società che pagano i propri dividendi, è il loro rendimento. In generale con il termine rendimento si mettono in rapporto i dividendi con il prezzo delle azioni. Per fare un esempio se un’azione, il cui valore di mercato è 50€ ed i suoi dividendi annuali ammontano ad 1€, allora il rendimento di quelle azioni è pari al 2%

Perché investire in azioni con dividendi?

Investire in azioni con dividendi, ovvero in azioni in grado di generare una rendita passiva, può sembrare semplice e sicuro, tuttavia, esistono, anche per questo tipo di azioni, una serie di rischi. Ricordiamo infatti che non esistono investimenti sicuri al 100%.

Tra i vantaggi che incontriamo nell'investire in azioni con dividendi vi sono sicuramente la possibilità di ricevere una rendita passiva, che a sua volta è indicazione di uno stato di buona salute dell'azienda. Questo perché, come anticipato, un azienda che paga dividendi è un azienda che ha prodotto utili.

Le migliori azioni con dividendi su cui investire nel 2024

Di seguito un riepilogo delle 5 aziende che pagano i dividendi ai propri azionisti. Tutte le aziende selezionate hanno pagato consecutivamente dividendi ai propri azionisti per oltre 10 anni e si stima che che il trend continuerà anche nei prossimi anni. Sono tutte aziende economicamente stabili e in crescita, le cui azioni hanno registrato, mediamente una crescita di valore negli ultimi 5 anni. Sono inoltre tutte aziende le cui azioni figurano nel portafogli azionario della Berkshire Hathaway, la società di investimento di Warren Buffett.

Azienda Prestazioni a 5 anni Frequenza dividendi Importo Rendimento annuo AbbVie Inc 64,52% Trimestrale 1,55$ 4,48% Ford 13,25% Trimestrale 0,15$ 5,80$ Chevron 27,10% Trimestrali 1,51$ 4,18% Coca Cola 17,10% Trimestrali 0,46$ 3,21% Pepsi 44,29% Trimestrali 1,27$ 3,04%

Altro fattore importante, che rende queste azioni particolarmente interessanti per il 2024, è che, tutte le aziende citate hanno, negli ultimi anni hanno registrato un rendimento costante e superato al rendimento medio annuo dei dividendi dell’S&P 500, calcolato all' 1,52%.