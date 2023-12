Dove investire nel 2024: le migliori azioni in crescita secondo gli esperti

Le migliori azioni in cui investire per il 2024 secondo i trend di crescita e le tendenze del mercato.

Il mondo finanziario è in continua evoluzione e costante mutamento, quelle che erano le tendenze per il 2023 potrebbero non valere più nel 2024. Abbiamo raccolto le principali tendenze del mercato nel 2024 e selezionato quelle che, per gli esperti, sembrerebbero essere le migliori azioni su cui investire nel 2024, ovvero azioni con un alto potenziale di crescita per il prossimo anno.

Tendenze per il 2024, ecco le azioni migliori per gli esperti

Prevedere quali saranno le tendenze per il 2024 non è semplice, tuttavia, per quanto rapide e mutevoli siano le tendenze, sulla base dei trend attuali, ovvero fine 2023, è possibile tracciare alcune linee guida e individuare quelle chi che potenzialmente potrebbero essere i trend del prossimo anno.

Sulla base dei trend di crescita registrati nell'ultimo trimestre del 2023, sembra che i settori maggiormente in crescita per il 2024 potrebbero essere quelli delle criptovalute, delle intelligenze artificiali, del gaming e dell'informatica. Insomma il target sembra essere il settore tecnologico.

Gli esperti di finanza e investimenti puntano su aziende tecnologiche collocate su due diversi fronti, da un lato vi sono i grandi protagonisti del mercato, dall'altro aziende fornitrici di servizi essenziali per i grandi protagonisti del mercato.

Su un piano più ampio, le tendenze per il 2024 vedono una crescente attenzione all'ambiente e alle responsabilità sociali, oltre che al settore energetico, e la ricerca di nuove fonti energetiche non inquinanti fondamentali per contrastare e attenuare i cambiamenti climatici.

Azioni su cui investire nel 2024

Il 2024 si presenta come un anno ricco di opportunità per gli investitori, il mondo infatti sembra essere prossimo ad uscire dalla crisi inflazionistica che negli ultimi anni ha provocato una contrazione dell'economia globale, e ci si aspetta, già nel corso dell'anno, un inversione di tendenza nelle strategie anti inflazione delle banche centrali, che, nell'ultimo anno e mezzo hanno innalzato in modo estremamente significativo i propri tassi di interesse.

Coinbase

Dopo la brusca caduta del settore delle criptovalute, registrata agli inizi del 2023, a seguito del fallimento di alcuni importanti società di mediazione nella compravendita di criptovalute, il settore ha lentamente ricominciato la propria ripresa, dando un forte slancio alle azioni di aziende come Coibase Global Inc che, per il 2024 potrebbero ritornare a crescere in modo significativo.

Inoltre, il dimezzamento del Bitcoin, atteso per marzo 2024, secondo gli esperti, potrebbe portare ad un nuovo ciclo di risalita del mercato delle criptovalute, tale ripresa avrebbe quasi certamente un effetto positivo per le azioni di Coibase, ad oggi una delle più solide società di mediazione per il settore.

Nvidia

Altra azienda da tenere sott'occhio per il 2024 è Nvidia Corporation, azienda tecnologica specializzata nella produzione di chip grafici e schede video, una tecnologia fondamentale per due settori in espansione. Le GPU sono infatti, per la loro tecnologia, un elemento chiave nella produzione di Criptovalute, ne consegue che, l'incremento del valore di mercato del settore cripto, si riflette direttamente su una maggiore attenzione al principale produttore globale di schede video.

La potenza di calcolo delle GPU è inoltre essenziali nel training delle intelligenze artificiali di ultima generazione, altro settore fortemente in crescita, il cui impatto sul titolo Nvidia potrebbe essere significativo.

Nvidia sta inoltre avviando un piano di espansione verso mercarti emergenti, espansione che rende ancora più interessante le azioni dell'azienda tecnologica agli occhi degli investitori.

Electronic Arts

Il settore del gaming sta attraversando un periodo d'oro, grazie alle più potenti e sempre più economiche tecnologie sul mercato che rendono accessibili titoli videoludici sempre più imponenti. In questa fase positiva per il settore, Electronic Arts è uno dei protagonisti indiscussi del settore videoludico, con un portafogli titoli in continua espansione, e una strategia commerciale consolidata e fondata sulla fornitura di servizi live e un esperienza di gioco, tutti elementi che, nell'ottica di una crescita del settore rendono il titolo particolarmente interessante per gli investitori interessati al settore gaming.

Microsoft

Nel 2023 Microsoft ha annunciato e introdotto numerose novità, che proiettano l'azienda verso un 2024 promettente e innovativo, ricco di soluzioni allettanti per i clienti e di conseguenza per gli investitori.

L'azienda ha infatti progressivamente introdotto nei propri servizi Copilot, un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale e tecnologia GTP, in grado di aiutare gli utenti nell'organizzazione del proprio lavoro. Tale tecnologia, unita ad un ecosistema tecnologico sempre più ampio, che ormai copre quasi ogni ambito, fa di Microsoft uno dei titoli con maggiori potenzialità per il 2024.