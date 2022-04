Il gruppo dei servizi per l'industria petrolifera Baker Hughes ha annunciato una trimestrale inferiore alle attese. L'utile per azione adjusted si è attestato a 0,15 dollari (consensus Refinitiv 0,20 dollari) su ricavi per 4,835 miliardi (consensus Refinitiv 5,02 miliardi). Il titolo nel premarket a Wall Street cede il 2,5%. (RV - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

