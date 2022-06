Balzo di BPER Banca che attualmente sale del 3.45% a 1.949 euro. L'ultima seduta è terminata a 1.884 euro con una variazione del -2.43%. Nel 2022 il titolo è in rialzo del 3.35%. I massimi e i minimi delle ultime 21 sedute sono posizionati a 1.97 e a 1.55 euro. Le medie mobili esponenziali a 20 e a 50 giorni, rispettivamente in transito a 1.824 e a 1.744, sono incrociate al rialzo, una situazione tipica di un uptrend. L'indicatore Rsi a 14 sedute è in area neutrale, il trend attuale è lontano da una condizione di eccesso. Una prima resistenza si colloca a 1.95 (già toccata dal massimo odierno), al di sopra di quella atteso il test di area 1.975 euro. Un supporto di breve è individuabile a 1.867, in caso di violazione atteso il test di 1.858 euro. Jefferies ha alzato il target price sul titolo da 2.90 a 3.30 euro con valutazione "buy".

(AM - www.ftaonline.com)