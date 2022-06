Balzo in avanti per lo S&P500: dopo la chiusura per festività di lunedì lo S&P500 mette a segno un bel rialzo e termina la seduta di martedì con un +2,45% a 3765 punti.

Balzo in avanti per lo S&P500: dopo la chiusura per festività di lunedì lo S&P500 mette a segno un bel rialzo e termina la seduta di martedì con un +2,45% a 3765 punti. I prezzi hanno oscillato tra 3715 e 3780. Il rialzo si è realizzato nonostante Goldman Sachs abbia rivisto le previsioni sull'economia Usa, alzando il rischio di una recessione già nel prossimo anno dal 15% al 30% e al 48% se si prendono in considerazione i prossimi due anni. Alla base di questo timore c'è la politica monetaria della Fed. Se recessione sarà Goldman si aspetta però che sarà "shallow", poco profonda. I prezzi hanno completato il "tweezer bottom" disegnato dal 16 giugno, figura rialzista che ora potrebbe favorire il test di 3810, minimo del 20 maggio. Sopra questa resistenza critica attesa la ricopertura del gap del 13 giugno con lato alto a 3900. Solo discese sotto area 3715 potrebbero riportare i prezzi verso i minimi di venerdì a 3637 punti.

(AM)