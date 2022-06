L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Carige tenutasi in unica convocazione ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 9 membri, nonché il suo Presidente ed il Vice Presidente, per il triennio 2022 - 2024, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: - Gianni Franco Papa - Presidente - Roberto Ferrari - Vice Presidente - Elvio Sonnino - Mirca Marcelloni - Sabrina Bruno - Paola Demartini - Miro Fiordi - Gaudiana Giusti - Diego Schelfi Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Matteo Bigarelli quale Direttore Generale.

Forte della sua esperienza maturata nel Gruppo BPER, nell'ambito del quale, rivestendo il ruolo di Chief Strategy Officer, a diretto riporto dell'Amministratore Delegato ha gestito le più rilevanti operazioni straordinarie che hanno consentito a BPER il recente salto dimensionale, Matteo Bigarelli si è così espresso: "Con l'ingresso nel Gruppo BPER, si è aperta una nuova fase per Banca Carige. L'impegno che assumo, come Direttore Generale, è quello di portare fiducia e serenità, per costruire insieme un futuro di successo, che rinsaldi il legame tra la Banca, le sue persone, le comunità locali e tutti gli stakeholder. Preparare al meglio il percorso di avvicinamento e integrazione in BPER Banca ci consentirà di contribuire al raggiungimento degli importanti target finanziari del Piano Industriale 2022-2025 del Gruppo, che riconosce un ruolo da protagonista alla nostra Banca, alle sue persone e ai suoi territori."

Il neo Presidente della Banca, Gianni Franco Papa, ha commentato: "Con la designazione odierna si compie un altro passo decisivo nel percorso di integrazione di Banca Carige, Banca Cesare Ponti e Banca del Monte di Lucca all'interno del Gruppo BPER Banca, una delle più grandi, solide e dinamiche realtà finanziarie del Paese. Raccogliamo il testimone dal precedente Consiglio di Amministrazione che ha saputo guidare Carige in uno dei contesti più difficili e complessi della sua storia, raccogliendo apprezzamento per la capacità gestionale dimostrata e i risultati ottenuti e desideriamo ringraziare il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che con il proprio impegno ha reso possibile la definizione dell'accordo che ci vede oggi qui, pronti ad avviare una nuova era della storia plurisecolare di Banca Carige. Personalmente svolgerò il mio ruolo con la consapevolezza che le caratteristiche delle donne e degli uomini di Banca Carige sono le stesse che hanno costruito il successo del Gruppo BPER: l'attenzione ai territori, il sostegno alle persone, alle famiglie e alle imprese, caratteri distintivi di un impegno mai venuto meno e che permetterà di cogliere e valorizzare ogni opportunità e beneficio che il cambiamento porterà con sé."

