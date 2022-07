Banca Generali rende noto che, con comunicazione scritta inviata in data 15 luglio 2022 al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, l'Avv.

di Financial Trend Analysis

Banca Generali rende noto che, con comunicazione scritta inviata in data 15 luglio 2022 al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, l'Avv. Annalisa Pescatori ha rassegnato con efficacia in pari data le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione per "sopravvenute ragioni personali".

Annalisa Pescatori, Consigliere indipendente, era Presidente del Comitato Crediti e membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità, istituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione. Per quanto a conoscenza della Società, il Consigliere non risulta titolare di azioni Banca Generali alla data delle dimissioni.

Il Consiglio di Amministrazione esprime ad Annalisa Pescatori unanime e vivo apprezzamento per il prezioso contributo e il senso di responsabilità dimostrato negli anni. Il Consiglio di Amministrazione procederà ai sensi di Statuto e di legge alla cooptazione per la sostituzione del Consigliere uscente e all'integrazione dei richiamati Comitati.

(GD - www.ftaonline.com)