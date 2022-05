La raccolta netta totale ad aprile è stata pari a €457 milioni proseguendo nel trend di solida crescita sia in termini di volumi, sia come qualità e mix di diversificazione dei flussi. La raccolta complessiva da inizio anno sale così a oltre €1,9 miliardi. Positivo anche il contributo dal risparmio gestito che ha registrato una raccolta di €258 milioni (€824 milioni da inizio anno), grazie soprattutto ai contenitori finanziari -€90 milioni di raccolta ad aprile (€307 milioni da inizio anno)- che rispondono al bisogno di protezione e controllo dai rischi di volatilità. Il risparmio amministrato ha confermato la propria solidità con €198 milioni (€1,1 miliardi da inizio anno) potendo contare una vasta gamma d'offerta prodotti, tra cui si segnalano quelli strutturati che hanno raccolto €77 milioni nel mese e €314 milioni da inizio anno. Nonostante le complessità dai mercati si registra una lieve riduzione della liquidità parcheggiata nei conti correnti poiché gradualmente impiegata nelle soluzioni di investimento, così come nelle attività a maggiore valore aggiunto come la consulenza evoluta con nuovi flussi da gennaio per €141 milioni. L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: "Prosegue la crescita solida e costante frutto del grande lavoro dei nostri banker al fianco delle famiglie in una fase molto complessa di mercato. Lo sconcerto e la paura della guerra unite al disorientamento per le pressioni inflattive e il rallentamento della ripresa invitano la clientela alla prudenza, specie quelle private e gli imprenditori. La versatilità della nostra rosa di soluzioni aiuta i consulenti nella pianificazione e la distribuzione dei flussi di raccolta confermano l'efficacia di questo approccio. Nonostante l'incertezza del contesto economico-finanziario siamo soddisfatti della concretezza del nostro cammino e confermiamo i target che ci siamo dati per la crescita di medio-lungo periodo".

(RV - www.ftaonline.com)