Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. in data odierna ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2022.

Massimo Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum commenta: "L'avvio di questo 2022 è stato contrassegnato da una crescente tensione sfociata nel conflitto in Ucraina e dalla conseguente crisi internazionale, la cui risoluzione mi auguro avvenga il più presto possibile. Gli ottimi risultati del primo trimestre sono la dimostrazione della capacità e del metodo di lavoro di Banca Mediolanum di produrre valore anche in contesti complessi come quello attuale. I Family Banker rappresentano il punto di riferimento dei nostri clienti e li orientano nella gestione razionale dei loro risparmi anche attraverso eventi e attività di comunicazione formative realizzati per una piena e migliore comprensione degli accadimenti. I risultati ci indicano che la direzione intrapresa è quella corretta. Il lavoro di diversificazione dei ricavi, in linea con la strategia di consulenza al cliente, sta dimostrando grande forza, con le principali fonti di ricavo in crescita e con un ottimo andamento della raccolta".

RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 31 MARZO 2022

- Il Margine Operativo ammonta a € 142 milioni, superiore del 13% rispetto al primo trimestre del 2021, dimostrando la grande resilienza di tutte le aree del business ricorrente anche in contesti economici sfavorevoli. L'Utile Netto si attesta a € 114,3 milioni, in contrazione rispetto ai € 133.4 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, unicamente a causa di effetti di mercato inferiori allo scorso anno.

- La consistente raccolta netta in prodotti gestiti ha mitigato il calo delle masse dovuto all'andamento dei mercati e ha contribuito a portare le Commissioni Ricorrenti a € 371,9 milioni, in crescita del 9% rispetto al 31 marzo 2021.

- Il Margine da Interessi pari a € 70,4 milioni, in aumento del 9%, è stato fortemente sostenuto dal buon andamento delle erogazioni alla clientela.

- Il totale delle Masse Gestite e Amministrate è pari a € 106,10 miliardi, risultando in incremento del 9% rispetto al 31 marzo scorso, benché in calo del 2% rispetto alla fine del 2021.

- Gli Impieghi alla clientela retail del Gruppo si attestano a € 14,82 miliardi, in crescita del 3% rispetto al 31 dicembre 2021 e del 18% anno su anno. L'incidenza dei Crediti deteriorati netti sul totale crediti del Gruppo rimane estremamente contenuta ed è infatti pari allo 0,71%.

- Il Common Equity Tier 1 Ratio al 31 marzo 2022 conferma l'assoluta solidità di Banca Mediolanum attestandosi al 21%.

RISULTATI COMMERCIALI AL 31 MARZO 2022

I volumi commerciali ammontano a € 3,31 miliardi, in aumento dell'8% anno su anno in netta controtendenza rispetto al mercato. In particolare:

- La Raccolta Netta Totale è stata positiva per € 2,38 miliardi, mentre la Raccolta Netta Gestita ha raggiunto € 1,67 miliardi, registrando un consistente incremento pari al 21% rispetto allo scorso anno e rimarcando la forza del modello di consulenza di Banca Mediolanum nei momenti di incertezza sui mercati.

- I Crediti Erogati nel corso del periodo ammontano a € 894 milioni, il 5% in più rispetto all'anno precedente.

- I Premi Assicurativi delle Polizze Protezione, inoltre, hanno registrato un aumento del 17%, raggiungendo € 41,2 milioni.

- Il numero dei Family Banker al 31 marzo 2022 è pari a 5.855, in espansione del 2% rispetto alla fine del 2021 grazie alla crescita organica sia in Italia sia in Spagna, mentre il totale dei Clienti si attesta a 2.327.200.

