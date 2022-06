Banca Mediolanum: Kepler Cheuvreux conferma il giudizio "buy" con prezzo obiettivo a 9,4 euro dopo i dati sulla raccolta netta di maggio. Secondo gli analisti la raccolta da inizio anno "rende le nostre stime sull'intero 2022 ancora valide". Il titolo al momento cede l'1.39% a 7.118 euro (range di seduta 7.114-7.218, coincidente con il valore di chiusura di ieri). L'ultima seduta è terminata a 7.218 euro con una variazione del -1.39%. Nel 2022 il titolo è in ribasso del -16.84%. I massimi e i minimi delle ultime 21 sedute sono posizionati a 7.474 e a 6.836 euro. Le medie mobili esponenziali a 20 e a 50 giorni, rispettivamente in transito a 7.223 e a 7.310, sono incrociate al ribasso, il trend di fondo è negativo. L'indicatore Rsi a 14 sedute è in area neutrale, il trend attuale è lontano da una condizione di eccesso. Una prima resistenza si colloca a 7.266, al di sopra di quella atteso il test di area 7.355 euro. Un supporto di breve è individuabile a 7.091, in caso di violazione atteso il test di 7.076 euro.

(AM - www.ftaonline.com)