Da inizio anno Banca Mediolanum ha totalizzato una raccolta netta di 5.4 miliardi (968 milioni solo a maggio), in calo del 3.1% su base annua. Soddisfatto l'ad della banca, Massimo Doris "Nei primi cinque mesi di quest'anno, in un contesto estremamente sfidante in cui l'incertezza geopolitica, la volatilità sui mercati e l'inflazione galoppante hanno dettato legge, Banca Mediolanum ha messo a segno 3,8 miliardi di raccolta netta, il 70% della quale in prodotti gestiti. I nostri clienti, che hanno perfettamente compreso la nostra strategia, continuano infatti ad alimentare la raccolta gestita, che a maggio è stata di 390 milioni, e a perseguire i loro obiettivi di investimento attraverso la più ampia diversificazione". Doris ha poi concluso "Le attività del credito e delle polizze protezione, nostri ulteriori elementi distintivi rispetto al mercato, continuano regolarmente a sostenere anche nel mese di maggio i volumi commerciali, pari a circa un miliardo". Il titolo attualmente è in calo dell'1.26% a 7.228 euro. L'ultima seduta è terminata a 7.32 euro con una variazione del 2.38%. Nel 2022 il titolo è in ribasso del -15.67%. I massimi e i minimi delle ultime 21 sedute sono posizionati a 7.474 e a 6.802 euro. Le medie mobili esponenziali a 20 e a 50 giorni, rispettivamente in transito a 7.224 e a 7.314, sono incrociate al ribasso, il trend di fondo è negativo. L'indicatore Rsi a 14 sedute è in area neutrale, il trend attuale è lontano da una condizione di eccesso. Una prima resistenza si colloca a 7.394, al di sopra di quella atteso il test di area 7.432 euro. Un supporto di breve era individuabile a 7.248, dopo la sua violazione avvenuta oggi atteso il test di 7.140 euro.

