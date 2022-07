Banca Mediolanum annuncia che, in data 13 luglio 2022, le Agenzie Internazionali di Rating S&P Global Ratings e Fitch Ratings hanno assegnato il primo rating alla Banca.

di Financial Trend Analysis

S&P Global Ratings ha attribuito alla Banca il livello "BBB" per il Long-Term Issuer Credit Rating ("ICR") con Outlook "Positive".

Fitch Ratings ha attribuito alla Banca il livello "BBB" per il Long-Term Issuer Default Rating ("IDR") con Outlook "Stable".

Si sottolinea come il rating assegnato da entrambe le Agenzie sia in linea con quanto attribuito dalle stesse al Debito Sovrano italiano e ai più importanti player bancari operanti sul mercato domestico. La Banca è stata assistita da Mediobanca in qualità di Rating Advisor.

(GD - www.ftaonline.com)