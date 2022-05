Crescita in tutte le aree di business: Private Banking (+11%) a seguito del contributo dei prodotti alternativi, Investment banking (+215%) grazie ai nuovi prodotti creditizi, Finanza (+24%) nonostante i mercati fortemente negativi nel trimestre

Risultato operativo in crescita a 9,1 milioni di euro (+53,4%) inclusi gli importanti investimenti in risorse umane e tecnologia per un cost income al 58%(65% Q1 2021)