Banca Sistema sostiene il mondo del cinema e della produzione audio-video supportando Indiana Production – società internazionale di produzione pubblicitaria e cinematografica - con l'acquisto di crediti verso la Pubblica Amministrazione per 1,8 milioni di euro. Indiana Production - multimedia company nata nel dicembre 2005 e produttrice, tra gli altri, di Il Capitale umano di P.Virzì, Comedians di G. Salvatores, Made in Italy di J.D'arcy, Nessuno si salva da solo di S. Castellitto, Vostro Onore con S. Accorsi – è un cliente consolidato di Banca Sistema, con un track record importante tra cui la realizzazione dei video La Bellezza unisce le Persone per il padiglione Italia all'Expo di Dubai, che sono stati il fulcro del recente contratto. La serie di video sono un suggestivo itinerario nelle regioni italiane per una narrazione delle bellezze naturali, paesaggistiche, artistiche e storiche del nostro paese e del "saper fare" degli Italiani con le storie di uomini e donne e le eccellenze artigianali e produttive del nostro paese. Da numerosi anni Banca Sistema supporta le imprese che vantano crediti IVA nel settore cinematografico; con questa operazione si conferma dunque la strategia perseguita in tale segmento e si consolida la relazione con Indiana Production, società che Banca Sistema ha negli anni supportato sia con operazioni di tax credit per la produzione cinematografica sia con operazioni di acquisto di crediti iva. "Siamo onorati di supportare un mondo ad alto valore aggiunto come quello cinematografico continuando ad assistere Indiana Production, realtà leader nel settore" commenta Andrea Trupia, Direttore Divisione Factoring di Banca Sistema. "Prosegue così anche in questo settore il nostro impegno a fianco delle imprese supportandole con un servizio specializzato nell'ottimizzazione delle loro strutture finanziarie."

(RV - www.ftaonline.com)