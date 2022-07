QuintoPuoi, la cessione del quinto dello stipendio e della pensione di Banca Sistema, compie 3 anni e registra una crescita esponenziale dal suo esordio a luglio del 2019: nel 2022 il canale diretto ha erogato oltre 130 milioni € di montante lordo, 7 volte superiore rispetto allo stesso periodo del 2019, superando i 25 milioni €/mese. I clienti in gestione sono quintuplicati e il presidio capillare del territorio per la distribuzione del prodotto si è rinforzato con una rete che è cresciuta dal centinaio agli oltre 500 intermediari OAM e collaboratori. La Divisione Cessione del Quinto ha proseguito nello sviluppo del proprio prodotto QuintoPuoi anche sul fronte della digitalizzazione e semplificazione delle procedure per facilitare l'accesso dei clienti al finanziamento anche grazie all'introduzione della firma digitale e nuove modalità per l'identificazione online dei clienti tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta d'Identità Elettronica italiana). Oltre il 30% delle pratiche di cessione del quinto sono oggi sottoscritte digitalmente. Il finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione si è confermata in questi anni una forma di credito ideale per le famiglie. Oltre ad essere competititivo sul mercato, il prodotto è sempre più accessibile sia in modalità digitale sul sito quintopuoi.it mediante la compilazione di un semplice form per essere ricontattati, sia tramite le agenzie brandizzate QuintoPuoi e la rete di intermediari per consentire l'accesso ad un servizio dedicato anche secondo canali più tradizionali. La strategia di sviluppo del canale intermediato è proseguita nel primo semestre 2022 con l'inserimento di 22 nuovi partner. La Divisione Cessione del Quinto prosegue così nel suo percorso di trasformazione prevista dal piano strategico, spostando il focus dall'acquisto di crediti generati da altri operatori (intermediari finanziari, ex106) a un'attività di erogazione diretta del finanziamento che oggi rappresenta circa il 90% del business. "Nel corso dei tre anni Banca Sistema ha ampliato il proprio business stabilendo nel segmento prestiti contro cessione del quinto un presidio capillare del territorio ed una struttura dedicata interna alla Banca, fortemente specializzata e orientata a servire al meglio i nostri clienti offrendo soluzioni personalizzate. QuintoPuoi – dedicato ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e ai pensionati - si conferma un importante strumento finanziario di sostegno alla liquidità delle famiglie italiane." ha commentato Nicolò Fiorio, CoHead Divisione Cessione del Quinto di Banca Sistema.

