Banca Sistema informa che, in data odierna, i soci Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. (SGBS), Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Fondazione Sicilia, essendosi esaurita la funzione del patto parasociale, tra gli stessi stipulato, consistente principalmente nella nomina del Collegio Sindacale di cui non è previsto il rinnovo entro il termine di scadenza dello stesso patto, ne hanno reso noto l'intervenuto scioglimento per risoluzione consensuale. Il patto, rilevante ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. b), del D.lgs. n. 58 del 1998, stipulato il 29 giugno 2020, aveva rinnovato il patto parasociale già stipulato il 29 giugno 2018, successivamente modificato in data 22 febbraio 2019 e giunto a scadenza il 1° luglio 2020. L'estratto, contenente la notizia dell'intervenuto scioglimento del patto parasociale, sarà reso disponibile nei termini di legge sul sito internet della Società www.bancasistema.it e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato da Consob www.1info.it. Dello scioglimento del patto parasociale sarà data comunicazione al Registro delle Imprese di Milano.

