Banca Sistema prosegue la sua attività a sostegno delle imprese e raggiunge 1,756 miliardi di euro di crediti acquistati a metà giugno 2022, crescendo in termini di volumi del 21% a/a. La Banca si conferma un primario operatore in Italia nel factoring verso la PA e consolida l'attività di finanziamento dei crediti fiscali, che rappresenta il 25% dei volumi Factoring a metà giugno, con una crescita esponenziale a/a. Andrea Trupia, Direttore Divisione Factoring di Banca Sistema, ha commentato: "La crescita dei crediti commerciali e la significativa crescita dei crediti IVA acquistati, nonché l'ingresso di nuovi clienti in svariati settori, confermano il ruolo del Gruppo Banca Sistema a fianco delle imprese supportando in modo flessibile fabbisogni di capitale circolante e di posizione finanziaria netta. E' il frutto di un lavoro di squadra, specializzato e professionale, di cui ringrazio tutta la Divisione Factoring. "

