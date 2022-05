Bancari in accelerazione: l'indice FTSE Italia Banche segna +4,0%, l'EURO STOXX Banks +3,1%. In evidenza Unicredit +5,3% seguita da Banco BPM +3,9% e Intesa Sanpaolo +3,4%. Ma la protagonista assoluta è BPER Banca +10,0% che ha chiuso il primo trimestre con risultati in netta crescita. L'utile netto di pertinenza della capogruppo è pari a 112,7 milioni di euro contro i 400,3 dell'anno scorso (che però beneficiava di poste straordinarie per +442,2 milioni di euro), nettamente sopra i 74 milioni attesi dagli analisti. BPER si augura di ricevere l'ok della BCE all'acquisizione di Carige entro maggio e di presentare quindi a giugno in nuovo piano industriale. Il piano potrebbe contenere anche dettagli sulla possibile cessione della piattaforma NPL.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)