Bancari in forte progresso. L'indice FTSE Italia Banche segna +2,5%, l'EURO STOXX Banks +2,2%. A Milano brillano Intesa Sanpaolo +2,8%, BPER Banca +2,7%, Banco BPM +2,9%, Banca MPS +3,4%, Unicredit +2,0%. Su quest'ultima proseguono le speculazioni relative alla gestione degli asset russi: si parla di un asset swap con soggetti locali non sanzionati per sterilizzare temporaneamente la posizione, o di vendita a soggetti interessati (sempre russi e non sanzionati) come la Interros di Vladimir Potanin.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)