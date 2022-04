Bancari in verde: l'indice FTSE Italia Banche segna +1,2%, l'EURO STOXX Banks +1,6%. In evidenza Banco BPM +3,7%: da ieri circolano indiscrezioni su un'offerta non vincolante di Credit Agricole +2,7% (da poco primo azionista di BPM con il 9,2%) per le joint venture bancassicurative Vera Assicurazioni (con Cattolica) e Bipiemme Vita (con Covea). La scorsa settimana Bloomberg aveva riferito dell'interesse di AXA +0,3% per gli stessi asset, valutati circa 1,5 miliardi di euro. (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

