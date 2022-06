Bancari italiani ancora in evidenza: l'indice FTSE Italia Banche segna +3,4% contro il 2,2% dell'EURO STOXX Banks.

di Financial Trend Analysis

Bancari italiani ancora in evidenza: l'indice FTSE Italia Banche segna +3,4% contro il 2,2% dell'EURO STOXX Banks. A sostenere il settore, con particolare accento sui titoli italiani, sono le indiscrezioni secondo cui entro questa settimana la BCE predisporrà il piano anti-frammentazione, con annuncio venerdì a mercati chiusi: l'obiettivo sarebbe quello di ricondurre gli spread verso valori più allineati ai fondamentali. Il piano dovrebbe avere una dotazione di 500 miliardi di euro, compresi i reinvestimenti delle obbligazioni in scadenza attualmente presenti in portafoglio derivanti dal piano pandemico PEPP.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)