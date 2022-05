Bancari positivi ma sotto i massimi di inizio mattinata: l'indice FTSE Italia Banche segna +0,5%. Ancora in evidenza Mediobanca +1,9% dopo il progresso di ieri favorito dalle indiscrezioni di stampa secondo cui dopo il fallito tentativo di prendere il controllo di Generali, i sostenitori della lista alternativa a quella del cda uscente (Leonardo Del Vecchio in primis) potrebbero puntare direttamente su Piazzetta Cuccia. Unicredit -1,0% scivola in territorio negativo. Segnaliamo un articolo del Sole 24 Ore secondo cui il gruppo ha elaborato tre soluzioni per gestire il problema degli asset in Russia: cessione a un soggetto russo non ancora sanzionato, chiusura delle attività, nazionalizzazione da parte di Mosca. (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

