I bancari riducono le perdite accusate in avvio di seduta. L'indice FTSE Italia Banche segna -0,3%. Unicredit +0,1% poco mossa e lieve ribasso per Intesa Sanpaolo -0,4%. Bene Banco BPM +1,3% dopo che Fitch ha avviato la copertura assegnando rating a livello investment grade, con un BBB- e outlook stabile per quello di riferimento (Long Term Issuer Default Rating, IDR). (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

